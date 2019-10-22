«Ленфильму» реструктурируют кредит и дадут субсидию

В аппарате президента прошло совещание, на котором обсуждалось финансовое положение петербургской киностудии «Ленфильм». По данным источника «Фонтанки», в собрании принимали участие глава ВТБ Андрей Костин, министр культуры Владимир Мединский, глава киностудии Эдуард Пичугин, председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук и советники президента. Итогом встречи, состоявшейся в конце прошлой недели, стала договоренность о реструктуризации задолженности «Ленфильма» и выделении ему субсидии. Однако детали соглашения еще не определены и конкретные суммы не названы. Не уточняются и сроки.

Долги киностудии в очередной раз оказались в центре внимания после того, как стало известно о блокировке ее счетов в двух банках — ВТБ и Райффайзенбанке.

Согласно данным системы СПАРК, решения в отношении счетов киностудии «Ленфильм» принимались МРИ ФНС №25 по Санкт-Петербургу в последнее время четырежды: дважды 20 сентября и дважды 8 октября.

На «Ленфильме» «Фонтанке» подтвердили блокировку, правда, уточнили, что дело — давнее, а счетов не четыре, а два.





«У нас два счета на данный момент — один ВТБ, один Райффайзенбанк, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Валерий Карпов. — С Райффайзена осуществляются платежи в бюджет Российской Федерации. С него в прошлом году было оплачено 32 миллиона рублей налоговых платежей, и в этом году платежи идут — фактически поступления на этот счет списываются в пользу бюджета России. Банковский счет ВТБ заблокирован банком 20 июня, туда поступают платежи, которые уходят фактически на обслуживание кредитной линии. На данный момент примерно с одних и тех же чисел эти два счета находятся в блокировке. Фактически остановка деятельности предприятия идет с лета».

По словам представителя киностудии, сумма неуплаченных налогов за текущий год составляет порядка 3 миллионов рублей, за предыдущие годы у киностудии долгов перед налоговиками нет.

«Мы сейчас в данный момент обслуживаем полностью деятельность предприятия, то есть люди зарплату получают, налоги списываются, кредитная линия списывается, – пояснили на «Ленфильме». – Больше платежей киностудия, к сожалению, пока производить не может».

В сентябре по совету главы ВТБ Андрея Костина председатель совета директоров киностудии «Ленфильм» Федор Бондарчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ей погасить полуторамиллиардный кредит, предоставленный в 2013 году на ремонт и переоснащение киностудии. Глава банка предположил, что, в случае если поддержка оказана не будет, самостоятельно студия этот долг выплатить не сможет.

В концепции возрождения киностудии одним из основных источников дохода планировалось получение доходов от прав на показы фильмов «золотой коллекции» киностудии, которая ей так и не была передана. В то же время продажа только телевизионных прав, по подсчетам участников процесса, могла бы приносить «Ленфильму» по 150 миллионов рублей ежегодно. В настоящее время киностудия не получает доходы от картин, снятых на ней до 2003 года.