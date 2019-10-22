«Видела, как прыгали люди»: пассажиров поезда «Владикавказ – Петербург» увезли в промзону. Фонари и крики не остановили машиниста

Путешествие на поезде из Владикавказа в Петербург для пассажиров поезда 121С закончилось выпрыгиванием из дверей на ходу и внеплановым путешествием в депо в пять утра 22 октября.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, после десятиминутной стоянки на Московском вокзале состав внезапно тронулся, игнорируя крики пассажиров и красные флажки проводников.

Поезд прибыл в Петербург в 5.07 утра, люди начали выносить вещи. Проводники, как рассказали читатели, не просили торопиться, а по громкой связи никто не сообщил о крайне короткой стоянке.

Когда пассажирка Людмила начала передавать сумку мужу, который встречал её на платформе, то «поняла, что поезд набирает скорость».





– У нас было очень много детей в вагоне, мы их всех пропускали, а сами ехали в предпоследнем купе в плацкарте. Пропустили ребёнка на костылях. Когда я начала выходить, получилось так, что поезд начал движение. Я видела, как прыгали люди, а проводники махали красными фонарями машинисту поезда. Сзади ещё оставалась семья с ребёнком, девять человек. Была некоторая паника: не из всех вагонов люди успели выйти. Мы не понимали, что происходит, остановили молодого человека, который хотел выпрыгнуть на ходу, – сообщила «Фонтанке» Людмила.

По её словам, когда примерно через 20 минут поезд прибыл в депо – в промышленную зону недалеко от улицы Салова, – люди не знали, как им выбраться. В числе пассажиров оказалась семья с маленьким ребёнком, который получил квоту на операцию в Петербурге, добираться до города родителям и малышу пришлось самостоятельно на первой же электричке.

Извинились только проводники, которые сами не ожидали произошедшего и экстренно закрывали двери, когда поезд окончательно разогнался. Они же помогали выносить оставшиеся чемоданы.

На платформе Московского вокзала осталась сумка Людмилы с документами: в панике вещи забрать забыли, а когда спохватились, ни на перроне, ни на складе их не оказалось. После произошедшего женщина написала жалобу. В РЖД ей ответили, что рассмотрение займёт 30 рабочих дней.

Как вспоминает пассажирка Кристина, она успела выйти на перрон за несколько минут до неожиданного отправления лишь потому, что путешествовала с ребёнком, который был на костылях: их все пропускали вперёд. По наблюдениям женщины, проводники сначала подумали, что состав просто дёрнулся, а затем начался «какой-то анекдот: раз, он поехал, люди – за ним, сумки остались на перроне». По ее словам, было видно, что те, кто не смог покинуть вагон, напуганы, началась паника.

Как пояснили «Фонтанке» вечером 22 октября в пресс-службе Октябрьской железной дороги, «по факту невысадки пассажиров и провоза их с Московского вокзала до остановочного пункта "5-й километр" проводится служебная проверка». Специалисты оценят «действия причастных», всех сотрудников ждут внеплановые инструктажи.