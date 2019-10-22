У вооруженного угонщика скорой в Осло оказалась сообщница. Её тоже задержали

Угон вооруженным злоумышленником кареты скорой помощи в столице Норвегии приобрел неожиданную интригу. У злодея оказалась сообщница. В деле фигурируют автомат "Узи", наркотики" и ультраправые экстремисты.

К вечеру 22 октября норвежская полиция отчиталась о задержании сообщницы вооруженного злоумышленника, угнавшего спецтранспорт в центре Осло и пытавшегося сбить на нём прохожих, сообщает NRK. Как оказалось, 32-летнему мужчине помогала 25-летняя спутница. Имена и гражданство задержанных полицейские не раскрывают, но указывают на то, что в скорой они обнаружили израильский полуавтоматический пистолет и наркотические вещества, а сами антигерои сегодняшнего дня в спокойной вообще-то столице королевства принадлежат к некоей ультраправой экстремистской организации.

Полиция добавляет, что скорую злодеи угнали в тот момент, когда бригада врачей на спецтранспорте прибыла на вызов. "Злоумышленник угнал автомобиль скорой помощи, угрожая водителю оружием, и потом попытался сбежать. Он специально выехал на тротуар, чтобы сбить случайных прохожих, он также пытался врезаться в полицейскую машину", – заявил представитель полиции Йохан Фредриксен. Тем не менее полиция не считает произошеднее терактом.

Правоохранители уточнили информацию о пострадавших – в результате инцидента пострадали двое детей, восьмимесячные близнецы находились в коляске. Один из них получил легкие травмы, о состоянии второго не сообщается.



