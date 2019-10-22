«Если эмбарго отменят завтра, финские товары не вернутся на полки». Директор Prisma рассказал о перезагрузке российского бизнеса

Несмотря на почти миллиардный убыток, финский ретейлер не хочет покидать Петербург и намерен удвоить сеть в пятилетней перспективе.

Ярмо Паавилайнен

Под руководством Ярмо Паавилайнена, занявшего пост генерального директора Prisma в России в 2016 году, бизнес ретейлера подвергся жесткой оптимизации: было закрыто четыре гипермаркета и сокращены площади в других магазинах. Хотя компания по-прежнему работает «в минус», Prisma возобновила открытие новых торговых точек. В интервью «Фонтанке» топ-менеджер рассказал о желании создать кооперацию с российским ретейлерами, об успехах российского импортозамещения, а также почему Prisma не участвовала в разделе наследства «Полушки» и с какими проблемами столкнулась в универмаге «У Красного моста».

Больше о том, как развиваются финские компании на российском рынке, вы сможете узнать из исследования «Фонтанки» «Самые влиятельные финские компании». Презентация проекта состоится 6 ноября в Доме Финляндии. С исследованием прошлого года можно познакомится по ссылке.

- Финские компании продолжают покидать российский рынок. Недавно Neste объявила о продаже своих АЗС Татнефти, Atria изучает возможность продажи бизнеса. Какова вероятность, что Prisma последует их примеру?

– Таких дискуссий внутри компании не ведется. Напротив, мы открываем новые магазины. В этом году заработал супермаркет в универмаге «У Красного моста», и совсем недавно мы запустили магазин в «Кировском» универмаге.





Выбор Петербурга как направления для экспансии и инвестиций логичен, если посмотреть с финской точки зрения. В Финляндии доля компании SOK на продуктовом рынке достигла 47%, и там не так много пространства для развития. Петербург близко к Финляндии, петербуржцы позитивно настроены к финским продуктам. Кроме того, продуктовый рынок Петербурга огромен – 6 – 7 млрд евро в год. Здесь хватит места не только для нас, но и для других игроков.

- Kesko рассуждала так же. Но была вынуждена свернуть экспансию, когда после введения эмбарго финские ретейлеры лишились одного из ключевых своих преимуществ — финских продуктов.

– Я не могу комментировать действия Kesko. Конечно, у нас есть надежда, что однажды эмбарго отменят. Но сейчас оно действует, и мы строим свои бизнес-планы исходя из текущей ситуации.

- В 2018 году Prisma снова получила убыток, хотя и незначительно сократила его по сравнению с 2017-м (до 815 млн рублей. — Прим. ред.). При этом выручка сократилась на 16%, до 8,3 млрд рублей. Есть ли надежда, что компания сможет выйти в плюс в этом году?

– В соответствии с нашей политикой мы не раскрываем результаты в разрезе стран – только по компании в целом. Но надежда на улучшение есть. Как вы знаете, за последние несколько лет мы закрыли много магазинов. Это были точки, которые генерировали наибольшие убытки. Оставшиеся магазины улучшили показатели. По итогам этого года мы ожидаем роста сопоставимых продаж.

- Продолжите ли вы закрывать магазины и сокращать площади?

– Мы закрыли все, что хотели. Мы довольны теми магазинами, которые у нас есть, и перешли к развитию сети. Цель – удвоить присутствие в течение пяти лет. Сейчас у Prisma 15 точек. Значит, в следующие годы нам придется открывать по 3 – 4 магазина ежегодно.





- Что это будут за магазины? Судя по последним открытиям, вы экспериментируете с форматами.

– Это вряд ли будут гипермаркеты. В последние годы, как вы заметили, мы закрывали большой формат или сокращали площади. Мы видим изменения в покупательском поведении: люди хотят совершать покупки рядом с домом. Кроме того, сокращение непродуктового ассортимента – это глобальный тренд. В Интернете появляется все больше площадок, которые предлагают непродовольственные товары. Например, по этой причине мы сильно сократили присутствие non-food в «Европолисе» – теперь там продается в основном еда.

В остальном у нас сейчас нет жесткого формата с точки зрения размера помещения – мы готовы рассмотреть все предложения. В идеале это должно быть от 400 до 3000 кв. м. Разброс, как вы видите, довольно большой.

- В прошлом году вы анонсировали, что будете развивать формат «магазин у дома», но запустили только одну торговую точку. Почему проект не пошел?

– Магазин малого формата на Владимирской площади начал работу в прошлом апреле. Мы довольны результатами и откроем еще, как только найдем подходящие локации. Нас в первую очередь интересуют места с хорошим естественным трафиком – например, вблизи станций метро. По этой причине, например, мы не претендовали на места, освобождавшиеся от магазинов «Полушка»: они не были так уж привлекательны для нас.

- Но универмаг «У Красного моста», где вы открыли супермаркет в этом году, не слишком близко к метро.

– Может быть, он не прямо у метро. Но Гороховая улица – весьма оживленная магистраль с хорошим пешеходным и автомобильным трафиком. Вокруг много бизнес-центров, много туристов, но и местные жители заходят в наш магазин: в центре города есть дефицит качественных супермаркетов. Но в этой точке мы столкнулись с другой проблемой: историческое здание универмага находится под охраной, и мы не смогли разместить там свою вывеску даже на двери. Людям трудно понять, что у нас там супермаркет. Потребовалось больше времени, чем мы рассчитывали, чтобы привлечь покупателей. Но я верю, что в долгосрочной перспективе это будет великолепный магазин.

- Сам универмаг «У Красного моста» довольно популярен среди китайских туристов. Работает ли Prisma с этой аудиторией?

– Китайцев к нам заходит немного. Думаю, для них тоже проблема найти магазин. Так что пока ассортимент под них не адаптируем. Но супермаркет работает три месяца. Может быть, когда мы соберем больше аналитики, то сделаем какие-то изменения, чтобы лучше удовлетворять спрос со стороны туристов.

- Несколько лет назад вы объявили о создании закупочного объединения с петербургским ретейлером «Интерторг», но дело не пошло дальше договора. Почему идея не сработала? Рассматриваете ли вы возможность кооперации с другими местными сетями?

– Я бы не хотел комментировать причины, поскольку проект с «Интерторгом» так и не был запущен. Но мы по-прежнему заинтересованы в кооперации с другими сетями. В идеале мы ищем сотрудничества с компаниями из других регионов, для которых Петербург не является ключевым рынком, чтобы не вступать в прямую конкуренцию. Думаю, некоторые результаты могут быть достигнуты в ближайшем будущем.

- С кем-то конкретным уже идут переговоры? Что это будет – тоже закупочный союз?

– Мы готовы обсуждать разные варианты, главное, чтобы это принесло выгоды нашему покупателю. Несколько предложений от партнеров уже поступило. На самом деле, примеры кооперации уже есть. Например, мы закупаем салаты и другую кулинарию у «Азбуки вкуса». После того как мы закрыли супермаркет в Новом Девяткино, где у нас располагалась фабрика-кухня, собственной кулинарии у Prisma больше нет, и мы заказываем продукцию у сторонних поставщиков. «Азбука вкуса» один из них.

- Анонсируя новый магазин в универмаге «Кировский», Prisma делала упор на широкий ассортимент заграничной продукции. Значит ли это, что компания решила делать ставку на экзотику, чтобы «отстроиться» от конкурентов?

– Зарубежные товары для нас, безусловно, важны, но это лишь часть ассортимента. На самом деле, 90% товаров в Prisma – это продукция местных поставщиков. Но если мы увидим рост спроса на иностранную продукцию, то, конечно, будем расширять этот ассортимент. Но пока мы не прогнозируем каких-то драматических изменений. Наоборот, мы хотим расширять предложение локальной продукции. Потому что мы видим, что люди хотят покупать больше свежих товаров местного производства.

- Как вы оцениваете успехи российского импортозамещения через пять лет после введения эмбарго? Каких товаров по-прежнему не хватает вам и вашим покупателям?

– Когда было введено эмбарго, наш ассортимент сократился. Наибольшие изменения произошли в молочной категории. Но мы довольно быстро это преодолели: сегодня предложение на том же уровне, что и пять лет назад. Если даже антисанкции отменят завтра, то больших изменений не произойдет. Прежний ассортимент не будет востребован так, как раньше: он будет дороже. Кроме того, качество российской продукции заметно улучшилось.

- Много ли финских товаров осталось у Prisma? И как вы собираетесь развивать этот ассортимент?

– Финские товары – это в основном наши собственные марки. Их довольно много, к примеру, среди печенья, хлопьев. Но в целом они равномерно распределены среди категорий. Многие покупатели любят наши продукты. Но они не всегда готовы их покупать, поскольку импорт дороже местной продукции. То, что люди думают, что они готовы покупать, не всегда совпадает с тем, что они покупают на самом деле.

Беседовала Галина Бояркова

«Фонтанка.ру»