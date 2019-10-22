В Петербурге постояльцы отеля оставили чемодан на 500 млн рублей. В нем покоились 40 кило эквадорского порошка

В Петербурге длительные тюремные сроки получили граждане Болгарии. Их признали виновными в попытке продать 40 килограммов наркотика. Чемодан иностранцы нашли в номере отеля.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 22 октября Петроградский райсуд вынес приговор троим гражданам Болгарии. «Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотического средства массой 39 кг 840 г. Тодор Валчанов и Георги Лазаров приговорены к 10 годам строгого режима каждый, Крастьо Танков – к 12», – уточняет пресс-служба судов.

Троица прилетела в Петербург в августе 2018 года в надежде на крупную сделку. Информатор сообщил им, что партия наркотика оставлена в номере мини-отеля на Съезжинской улице предыдущими постояльцами. Валчанов, Лазаров и Танков приехали в гостиницу 30 августа, нашли чемодан и сорок килограммов, на следующий день договорились с потенциальными покупателями и вызвали такси. Перед поездкой их задержали.

По данным «Фонтанки», 38-летний Валчанов, 55-летний Лазаров и 47-летний Танков были уверены, что находятся под наблюдением, и старались соблюдать осторожность. Информатором в Петербурге оказался человек, подосланный оперативными сотрудниками ФСБ.

В июне 2019 года в петербургском порту вскрыли контейнер с 400 кило эквадорского наркотика, аналогичного тому, на который поймали туристов из Болгарии, похожей была даже фасовка – по килограммовым брикетам. Партию из порта оценили в 4,5 млрд рублей. В чемодане на Съезжинской, соответственно, лежали наркотики на сумму полмиллиарда.



