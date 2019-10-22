Аквапланирование за деньги. Пируэты на мокрой трассе М-11 попали на видео

Пример того, как нельзя расслабляться на скоростной дороге, являет собой ДТП на платной трассе М-11, которое зафиксировал видеорегистратор ехавшего следом автомобилиста.

Авария произошла на «московском» участке дороги между МКАД и Шереметьево, сообщает 22 октября «RU_CHP» «ВКонтакте». Ехавший на высокой скорости в левом ряду автомобиль занесло, и он, крутясь, ударился сначала о правый отбойник, затем о левый. «Отлично исполнил, главное – никого не задел», – отмечают подписчики в комментариях. Вероятно, причиной ДТП стало аквапланирование.

В октябре на М-11 зафиксированы как минимум две смертельные аварии. 15 октября в Вышневолоцком районе Тверской области столкнулись грузовики, не выжили пассажиры. 20 октября в Тосненском районе Ленинградской области водитель «Лады Калины» уснул за рулём и врезался в силовое ограждение, погибла его супруга.





ГК «Автодор» по договорённости с ГИБДД собирается в перспективе увеличить разрешённую скорость на М-11 до 130 км/ч.

В ноябре планируется открыть последний участок трассы – «петербургский», где «Фонтанка» уже побывала.