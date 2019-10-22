Сделка с ограничением конкуренции. ФАС разрешила «Татнефти» купить 75 АЗС Neste в Петербурге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ООО «Татнефть-АЗС-Запад» о приобретении 100% в ООО «Несте Санкт-Петербург». Об этом говорится в сообщении ведомства от 22 октября.

По мнению антимонопольщиков, сделка приведет к ограничению конкуренции на топливном рынке Ленинградской области. Кроме того, «Татнефть» займет доминирующее положение в регионе. В связи с этим ФАС выдала компании предписание, но в чем оно заключается, в сообщении не уточняется.

«Татнефть» и Neste объявили о сделке в начале июля 2019 года. Под управление российской копании должны перейти 75 АЗС и терминал в Санкт-Петербурге. Завершить продажу планируется до конца 2019 года.



