В Ростовской области сельчане делили пастбище с оружием. В перестрелке погибли пятеро

В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке 22 октября. Таким образом сельчане пытались поделить пастбища.

Как сообщает пресс-служба областного следственного комитета, конфликт произошел на хуторе Чернозубовка Орловского района. Местные жители поспорили из-за участков для выпаса скота и схватились за охотничьи ружья. Выстрелами оппоненты на месте уложили пять человек, еще двое с ранениями были доставлены в больницу.

Точное число участников перестрелки пока не называется.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают следователи. Ведется поиск причастных к преступлению.



