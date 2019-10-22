В США выставили на продажу броневик для съемок торнадо и ураганов

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Всего сутки провисело в интернете объявление о продаже уникального броневика, специально созданного для съемок внутри ураганов и торнадо. Построенный на основе шасси пикапа RAM3500 импровизированный танк под названием TIV 2 (Tornado Intercept Vehicle) нашел нового владельца всего лишь за 30 000 долларов.

Танк для ураганов весит более семи тонн, пять из которых приходятся на броню. Он был построен для съемок фильма Tornado Alley кинематографистом Шоном Кейси, сообщает The Drive. На одометре зафиксирован солидный пробег более чем в 200 000 километров, также в объявлении отмечено, что машина имеет «легкие повреждения от обломков».





Видео: Discovery/Youtube

Однако все эти обстоятельства, судя по всему, не смутили неизвестного покупателя, поскольку он наверняка был знаком с историей автомобиля. Более того, хорошо известны единственный владелец машины и условия ее эксплуатации, ведь помимо снятого в формате IMAX фильма Tornado Alley «танк» и его хозяин были задействованы в сериале канала Discovery «Охотники за штормами».

TIV2 оснащен 6,7-литровым турбодизелем Cummins и несмотря на солидный вес довольно экономичен. Он потребляет всего 20 литров бензина на сто километров, что вовсе не похоже на танковые показатели. У машины приличный запас топлива – 350 литров, что позволяет проехать без остановки почти 1200 километров.

Экипаж «ураганного танка» защищен пятисантиметровой броней, причем нижние листы, закрывающие колеса, могут подниматься, чтобы легче было пробираться по бездорожью, и опускаться до земли, чтобы ветер не попадал под днище. Окна тоже защищены бронестеклом, кроме того, машина имеет специальные штормовые якоря.

Первоначально TIV2 был выставлен на Craigslist за 35 000 долларов, но Шон Кейси в конце концов согласился скинуть пять тысяч, поскольку покупатель нашелся быстро.

Видео: CumminsEngines/Youtube