Маяк перевезли на рельсах вглубь Дании, чтобы его не съело море

Маяк Рубьерг Кнуд, стоявший 120 лет на утёсе на берегу Северного моря в Дании, 22 октября пережил переезд.

Изначально он находился в 200 метрах от воды, но из-за эрозии береговой линии за годы это расстояние сократилось до 6 метров, и появилась опасность, что он упадёт в море. Поэтому власти решили его сдвинуть, для чего были построены рельсы, сообщает ВВС.

Предполагалось, что 23-метровое сооружение весит 1000 тонн, но при перемещении оказалось, что всего 720 тонн, поэтому операция прошла легче, чем ожидалось. Чтобы поднять маяк на рельсы, в его основание вставили специальные балки. «Переезд» занял около десяти часов, скорость движения составляла не более12 км/ч. Его транслировали в прямом эфире.

Местные власти получили на эту процедуру правительственное финансирование в размере 5 млн датских крон (0,7 млн евро или 0,75 млн долларов США). Теперь маяк сможет спокойно простоять предположительно ещё 40 лет.

Маяк Рубьерг Кнуд – одна из достопримечательностей Дании, рекомендованных к обязательному посещению. Вовнутрь можно зайти, там есть кафе и музей. За год он привлекает около 250 тысяч туристов. Строительство маяка началось в 1899 году, а в 1900 году его впервые зажгли.

Relocation of Rubjerg Knude Lighthouse in Denmark. The lighthouse is only a few metres from the edge of a slope above the water, that?s why it has to be moved.

