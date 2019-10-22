Ватикан опроверг информацию о грозящем дефолте

Советник Папы Римского по экономическим вопросам заявил, что государство-резиденция понтифика не находится под угрозой скорого дефолта.

«Они хотят дискредитировать нас, сначала изображая нас как педофилов, а теперь обвиняют в экономической небрежности», – цитирует 22 октября заявление советника Франциска кардинала Оскара Марадьяга издание Repubblica.

По его словам, в отношении Папы Римского и католической церкви запущена кампания дискредитации. «Ватикан не рухнет», – заверил Марадьяга, добавив, что денег в казне «достаточно».

Ранее в итальянских СМИ были опубликованы документы, которые якобы доказывали финансовую несостоятельность Ватикана.



