В Петергофе следователь огорчил следователя. Один попросил полмиллиона, второй дал, но 15 тысяч

Следственный комитет Петербурга задержал следователя Петродворцового района. Ему меняют взятку в 500 тысяч рублей, хотя передали только муляж. Это первая "реализация" нового Управления собственной безопасности петербургского главка, связанная со взяткой.

По информации «Фонтанки», рано утром 22 октября старший лейтенант Следственного комитета по Петербургу задержал на двое суток майора юстиции УМВД по Петродворцовому району Евгения Кириллова. Фактическое же задержание произошло накануне около семи часов вечера в Петергофе.

По данным нашего издания, после того как из салона «Фольксвагена Пассат», принадлежащего Кириллову, вышла дама, оперативники собственной безопасности ГУ МВД сели в эту же автомашину. Далее они забрали, вернее изъяли у него муляж в виде 500 тысяч, где в реальности было лишь 15 тысяч рублей. Упаковка символизировала сумму, которую, по версии следствия, Кириллов попросил у женщины.

По словам заявительницы, эти деньги она должна была передать за снижение материального ущерба при расследовании уголовного дела в отношении нее. Заодно следователь Кириллов обязался не выделять в производство отдельный материал, где могли бы оказаться признаки состава преступления по статье 199 УК – «уклонение от уплаты налогов».





Само же уголовное дело, возбужденное в отношении нее, также сомнительно. "Взяткодательнице" ранее было предъявлено обвинение по мошенничеству. Причем на основании заявления её компаньона по бизнесу, с которой они не поделили фирму «Питомник растений».

Так что уже сегодня в отношении Кириллова возбуждено дело по пятой части статьи 290 УК РФ – «взятка в крупном размере».

Заметим, что следствие редко затрагивает "реализации" собственной безопасности ГУ МВД. За последние годы – единицы таких случаев. Эта же история – первая, проведенная новым руководством Управления собственной безопасности ГУ МВД после смены начальника этого ведомства Немцова на Васильева.

Следователю Кириллову 37 лет, в органах МВД служит уже 20 лет, но следователем только год.