В школе под Самарой погиб восьмиклассник. Он подавился воздушным шариком

В школе Самарской области погиб подросток. Восьмиклассник подавился воздушным шариком.

Как пишет местное издание 63.ru, несчастный случай произошёл в школе №6 Новокуйбышевска 22 октября. По неофициальной информации, 15-летний подросток спрятал во рту воздушный шарик и подавился им.

Помощь оказывали школьные медики и врачи скорой, но спасти восьмиклассника не удалось. По факту происшествия прокуратура начала проверку, на месте работает полиция.



