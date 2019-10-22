Железный рядовой Орлов спасает своего командира от тюрьмы. Обучение бойца в Лебяжьем расследуют как расчётливое членовредительство

Крепкое здоровье и жажда жизни петербуржца Влада Орлова помогли медикам вывести из комы военнослужащего нацгвардии. Командование части настаивает, что нештатное случилось в ходе тренировки. Следствие не уверено в этом.

Сентябрьский инцидент в в/ч 3526 в областном посёлке Лебяжье назван преступлением. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 октября. Следователи 53-го военно-следственного отдела считают, что тяжкий вред здоровью был причинен умышленно. С травмой головы рядовой Владислав Орлов три недели провёл в коме, сменил четыре больницы и сейчас готовится к сложной операции.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ. Максимальное наказание в 15 лет лишения свободы обещает четвёртая часть. Она предполагает летальный исход. Поначалу врачи, по данным «Фонтанки», такого развития не исключали. Первая часть предусматривает до 8 лет колонии. На практике нередки приговоры с условным сроком.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица. Оно носит офицерские погоны, имя назвалось командованием части в качестве второго участника обучающего боя – такую версию обстоятельств получения травм предложили следователям и прокурорам.





Как писала «Фонтанка», сослуживцы Влада Орлова рассказывали о предваряющем спарринг конфликте рядового и замкомандира роты. По словам Ольги Орловой, командир ее сына пытался навестить Влада в больнице, но мама не допустила этой встречи. Сам офицер, говорит она, убеждён, что его кулаки не способны покалечить.

«Фонтанка» предпринимала неоднократные попытки получить комментарий командования части. Редакция по-прежнему готова к диалогу.

Кандидат в мастера спорта по академической гребле на байдарках Владислав Орлов был призван осенью 2018 года. В этом ноябре у него должен был состояться дембель. В/ч 3526 до реформы относилась ко внутренним войскам МВД. Высшей формой отличия военнослужащих этих подразделений считается краповый берет.