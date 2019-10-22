Смертью рабочих рудника на Таймыре заинтересовался Следственный комитет. Они могли отравиться газом

СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия заявил, что следователи выясняют причины ЧП на руднике горно-металлургической компании «Норникель».

«На руднике «Таймырский» ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» на глубине 1,345 метра проводились горные работы. По неустановленной пока причине погибло трое рабочих в возрасте 40, 45 и 49 лет», – говорится 22 октября в заявлении регионального Следственного комитета.

Следователи сейчас работают на месте ЧП, чтобы выяснить причины произошедшего. Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что работники рудника могли отравиться газом.

Региональное отделение МЧС не зафиксировало обрушения. В «Норникеле» заверили, что «Таймырский» продолжает работу.

Ранее горно-металлургическая компания подтвердила гибель троих сотрудников. Их нашли другие работники.



