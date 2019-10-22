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Город
22.10.2019 17:29
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Юристы ищут выход из тупика Рубинштейна. Вечеринка Legal street может переехать в Петропавловскую крепость

Неформальная часть Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) Legal street может покинуть улицу Рубинштейна. Об этом рассказали «Фонтанке» несколько источников среди завсегдатаев вечеринки и партнеров форума.

По словам одного из них, организаторы ПМЮФ рассматривают в качестве возможной площадки Заячий остров. Некоторые из них получили предложение разместить стенды и установить шатры, которые, по всей видимости, должны заменить рестораны улицы Рубинштейна. Идет ли речь о территории самой Петропавловской крепости или же территории под ее стенами, где, к примеру, проходит фестиваль песчаных скульптур, собеседник «Фонтанки» не уточнил.

«Перенос Legal street всерьез обсуждается. Петропавловская крепость один из вариантов», – рассказал представитель крупной юридической компании, принимающей участие в ПМЮФ.

Организаторы форума не подтвердили, но и не опровергли информацию о переносе Legal street. «Деловая и культурная часть форума находится в активной стадии разработки и согласования», – сказали в пресс-службе ПМЮФ, пообещав предоставить конкретику через месяц.


В пресс-службе Музея истории Санкт-Петербурга, в управлении которого находится Петропавловская крепость, сообщили, что не получали от организаторов ПМЮФ официальных запросов на проведение мероприятия.

На решение оргкомитета сменить многолетнее место проведения Legal street могло повлиять недовольство жителей улицы Рубинштейна. Как сообщала «Фонтанка», во время гуляний юристов в 2019 году они впервые открыто заявили протест, вывесив в окнах и на балконах обличающие баннеры.

Жителей возмутило, что их покой нарушили, даже не спросив их мнение. При этом мероприятие было закрытым: вход по бейджам участников и сопровождающих лиц. В итоге министр юстиции Александр Коновалов не исключил, что в следующем году вечеринка пройдет в другом месте. «Ну я не дам руку на отсечение (что в следующем году Legal Street переедет), но мы будем это учитывать совершенно точно», – сказал он.

Завсегдатаи вечеринки не прочь протестировать альтернативную площадку. «Новая локация Legal Street расположена близко к месту проведения форума, поэтому гостям будет комфортно добираться. Это может негативно отразиться на дорожной обстановке в городе. Но с другой стороны, можно будет использовать морской транспорт», – прокомментировала управляющий партнер юридического бюро Legal to Business Светлана Гузь. Единственное, что смущает правоведов, – это погодный фактор: дождь может испортить веселье на открытом воздухе.

Бизнес предсказуемо выступает против переноса неформальной части ПМЮФ. «Возможно, Legal Street будет прекрасно себя чувствовать и на Заячьем острове, на обособленной территории. Однако убить сразу нескольких зайцев – придать стимул для дальнейшего развития одной из центральных улиц, поддержать местный бизнес и обеспечить участников юридического форума удобной для них площадкой, как это было в случае с Рубинштейна, уже не получится», – говорит Артем Гудченко, вице-президент Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ретейла.

В 2019 году вечеринки Legal Street прошли в 11 заведениях из 70 работающих на улице Рубинштейна. На время проведения мероприятия улица становилась пешеходной.

На Заячьем острове протесты местных жителей юристам не грозят. Последний жилой дом на территории Петропавловской крепости расселили в 2011 году.


© Фонтанка.Ру
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