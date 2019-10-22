Мотоциклист, бросивший свою подругу умирать на проспекте Стачек, получил срок в колонии

К 4,5 года в исправительной колонии общего режима приговорен Алексей Якушкин, признанный виновным в совершении ДТП на проспекте Стачек 8 июня 2019 года. Об этом «Фонтанке» сообщили 22 октября в объединённой пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга.

Заседание состоялось в Кировском районном суде 9 октября. Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ. Это означает, что водитель, совершивший смертельное нарушение ПДД, был пьян и скрылся. Якушкин, по информации пресс-службы, признал вину и иск. Ему назначено наказание – 4,5 года в ИК общего режима с лишением права управления ТС сроком на 3 года, гражданский иск удовлетворён на 238 221 рубль 50 копеек. Пять месяцев Якушкин уже отсидел в следственном изоляторе.

«Фонтанка» писала об этой аварии. Мотоцикл врезался в разделительный бордюр, и его 33-летняя пассажирка вылетела на встречную полосу – прямо под колёса «Мерседеса». Автомобилиста не осудили: экспертиза установила, что он никак не мог избежать наезда, рассказывает «Мегаполис».





41-летнего мотоциклиста поймали в тот же день, в тот момент, когда он загонял своё транспортное средство в фургон. На его след полицейских вывел телефон погибшей женщины: позвонив родственникам, они выяснили, с кем она могла кататься. Алексей был её молодым человеком.

Семья погибшей девушки считает приговор Якушкину несправедливым, отмечает «Мегаполис». «Он был пьян, он скрылся, он даже не вызвал скорую. Когда полиция его обнаружила, он пытался спрятать мотоцикл в свой «Форд Транзит». И самое страшное – он не считает, что виноват настолько, чтобы попросить прощения у отца», – говорит Юлия, двоюродная сестра погибшей женщины.