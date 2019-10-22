«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан». Путин наградил медалью руководителя следственной группы по делу о «массовых беспорядках»

Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по делу о «массовых беспорядках» в Москве Рустама Габдулина. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации 22 октября.

Старшего следователя по особо важным делам Габдулина удостоили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. «За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе.

Габдулин руководит следственной группой, которая ведёт так называемое «дело 27 июля». Акцию протеста в поддержку независимых кандидатов, прошедшую тогда, следователи квалифицируют как «массовые беспорядки». Несколько фигурантов этого дела были отпущены под домашний арест с переквалификацией дел.

Ранее стало известно, что Габдулина заинтересовало финансирование телеканала «Дождь».



