Авиасообщение между Финляндией и Карелией планируют открыть весной 2020 года

Авиапредприятие «Северсталь» получило допуск Федерального агентства воздушного транспорта России на осуществление международного рейса по маршруту Петрозаводск – Хельсинки. О возобновленении авиасообщения после длительного перерыва 22 октября сообщила пресс-служба главы Республики Карелия.

Полёты между Хельсинки и Петрозаводском будут осуществляться дважды в неделю с весны 2020 года. К этому времени «сотрудникам аэропорта «Петрозаводск» предстоит отладить взаимодействие с таможенным управлением, определить время вылета международного рейса, рассчитать стоимость билетов и решить ряд других технических и организационных вопросов», говорится в сообщении

Как уточнил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов, проект подразумевает субсидирование из бюджета региона.

Сейчас в Петрозаводске в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия до 2020 года» строят новое здание аэровокзала. Пропускная способность комплекса составит 300 пассажиров в час.



