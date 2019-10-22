Авиасообщение между Финляндией и Карелией планируют открыть весной 2020 года
Авиапредприятие «Северсталь» получило допуск Федерального агентства воздушного транспорта России на осуществление международного рейса по маршруту Петрозаводск – Хельсинки. О возобновленении авиасообщения после длительного перерыва 22 октября сообщила пресс-служба главы Республики Карелия.
Полёты между Хельсинки и Петрозаводском будут осуществляться дважды в неделю с весны 2020 года. К этому времени «сотрудникам аэропорта «Петрозаводск» предстоит отладить взаимодействие с таможенным управлением, определить время вылета международного рейса, рассчитать стоимость билетов и решить ряд других технических и организационных вопросов», говорится в сообщении
Как уточнил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов, проект подразумевает субсидирование из бюджета региона.
Сейчас в Петрозаводске в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия до 2020 года» строят новое здание аэровокзала. Пропускная способность комплекса составит 300 пассажиров в час.
Справка:
ООО "Авиапредприятие "Северсталь" — российская авиакомпания, базирующаяся в Череповце. По состоянию на октябрь 2019 года, Авиапредприятие «Северсталь» выполняет регулярные пассажирские авиарейсы из Череповца в Москву (Домодедово, Шереметьево), Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград, Симферополь, Минеральные Воды, Петрозаводск, Архангельск, а также авиарейсы сезонных летних направлений: Сочи, Анапа, Геленджик, и международные рейсы, выполняемые напрямую из Череповца — в Бургас (Болгария). Также рейсами, обслуживаемыми авиакомпанией «Северсталь», можно добраться в аэропорты Ухта, Апатиты и Советский.
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