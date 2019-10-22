США освободили от санкций танкеры для проекта «Ямал СПГ». Акции «НОВАТЭКА» пошли в рост

Компания «НОВАТЭК» сообщила, что проект «Ямал СПГ» получил уведомление от компании-владельца и оператора СПГ-танкеров ледового класса фирмы TC LNG, что она больше не является «блокированной персоной» в соответствии с правилами Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки («OFAC»). Санкции сняты.

«TC LNG, совместное предприятие Teekay LNG и China LNG Shipping (Holdings) Limited, владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые продолжают осуществлять перевозку СПГ для проекта «Ямал СПГ» в нормальном режиме», – говорится в сообщении «НОВАТЭК» от 22 октября.

На фоне хороших новостей акции НОВАТЭК на бирже растут и к 17:00 прибавляли 0,51%.

«НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году компания вышла на международный рынок СПГ с запуском проекта «Ямал СПГ». Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.



