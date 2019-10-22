Новые ограничения ждут проспекты Народного Ополчения и Чернышевского, а на Ленсовета неделю будут ставить светофор

В ближайшие дни в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения. В городе продолжают ремонтировать дороги, реконструируют газопровод и устанавливают новые светофоры.

Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 23 октября по 1 ноября будет ограничено движение транспорта на улице Ленсовета от улицы Орджоникидзе до проспекта Юрия Гагарина. СПБ ГКУ «ДОДД» будет устанавливать светофор около дома 47 по Ленсовета.

На проспекте Народного Ополчения ЗАО «АБЗ-Дорстрой» продолжает ремонтировать дорожное покрытие. С 24 октября по 6 ноября вступают в силу новые ограничения – на участке от улицы Генерала Симоняка до бокового проезда проспекта Маршала Жукова, без перекрестков.





Помимо этого, в связи с реконструкцией газопровода, которую проводит ООО «ПетербургГаз», в пятницу, 25 октября, будет ограничено движение по четной стороне проспекта Чернышевского от Кирочной улицы до Фурштатской улицы. А с 26 по 28 октября движение в направлении от Кирочной до Фурштатской на этом участке будет закрыто. Объезд предполагается по Кирочной, Потёмкинской и Фурштатской улицам.

Также с 27 по 29 октября ограничат движение транспорта по Кирочной улице от улицы Маяковского до улицы Восстания, включая перекрёсток с проспектом Чернышевского.