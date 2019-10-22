Прокурор не с бодуна, но было похоже. Потерпевший по делу о хищении 250 млн на театральных стройках Минкульта взял самоотвод

В Петербурге начался судебный процесс по делу о мошенничествах на строительстве курируемых Минкультом театров. В хищении 250 млн рублей обвинен учредитель компании «Стройсоюз СВ» Максим Корнеев, обещавший переломать ноги эксперту за невысокую оценку своей фирмы.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» из Смольнинского районного суда, где судья Наталья Баева 22 октября начала рассмотрение дела Корнеева по существу, с неожиданным для неё ходатайством выступил адвокат ранее признанного потерпевшим директора «Театрально-декорационных мастерских». Владимир Халиф, заявил защитник, с августа 2018 года компанией не руководит. Ее признали банкротом, дела ведет конкурсный управляющий.

Адвокат попросил исключить участие его и Халифа и отметил, что секрета из этого факта не делал.

Подсудимый подтвердил: информация о банкротстве ТДМ уже давно не является тайной. Компания признана несостоятельной еще в 2016 году.





Зато банкротство ТДМ стало неожиданностью для прокурора Егорова, который не был готов к тому, что в деле фигурирует не имеющий права представлять потерпевшего человек. Он попросил отложить заседание, дав ему время подумать.

Корнееву перспектива паузы не пришлась по душе.

«Прокурору надо учить закон, свою работу он не сделал. С бодуна что ли?» – участливо поинтересовался подсудимый.

Заседание отложили. Напоследок Наталья Баева, открывавшая процесс оптимистической фразой «начнем, благословясь», обратилась к участникам с воззванием. Посетовала, что встречи проходят впустую.

«Сюрпризы [потеря потерпевшего] – это прекрасно, но они подлежат проверке. Сведения, на которые вы сегодня ссылаетесь, уверяю вас, материалы уголовного дела не содержат», – сердилась Баева, держа руку на увесистых стопках материалов дела.

Корнеев и тут нашёл, что сказать, пытаясь убедить судью, что все сведения о банкротстве в деле есть.

Совсем бесполезным первое слушание назвать все же нельзя – Корнеев обзавелся третьим адвокатом. Он попросил посадить на скамью с защитниками его 29-летнюю супругу Викторию, которая ценна тем, что имеет экономическое образование. Судья возражать не стала. Обвинение настаивает на том, что Корнеев, являясь учредителем и фактическим владельцем компаний «Стройсоюз СВ» и «Строительная расчетная компания», в октябре 2015 года – марте 2016-го похитил 45,5 млн рублей, выделенных Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта «Театрально-декорационным мастерским» на проектирование новой сцены МДТ – Театра Европы на Звенигородской улице в Петербурге.





По версии обвинения, доступ к бюджетным средствам Максим Корнеев получал через замдиректора по экономике и финансам Северо-Западной дирекции Минкульта Вячеслава Карасева.

Осенью 2015 года глава Дирекции Александр Шабасов был недоволен работой «Театрально-декорационных мастерских», которые существенно нарушали условия контракта по строительству новой сцены Театра Европы. Он требовал вернуть не израсходованные деньги и настаивал на одностороннем расторжении контракта.

Корнеев якобы подкупил Карасева, предложив ему 1 млн рублей за то, чтобы Дирекция не разрывала отношения с ТДМ. Контракт остался в силе. Бизнесмену предъявили обвинение в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, а Карасеву – злоупотребление.

Ещё один вмененный Корнееву эпизод мошенничества касается заключенного в декабре 2015 года договора ФГУП «Атэкс ФСО России» с ТДМ на поставку оборудования для технического оснащения филиала Московского художественного театра имени Чехова (МХТ) на углу проспекта Андропова и Нагатинской улицы. Корнеев и в этом случае якобы получил доступ к счетам ТДМ и похитил 209 млн.