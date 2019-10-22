МЧС не зафиксировало обрушения на руднике Таймырский. Трех рабочих нашли без признаков жизни

Ведомство подтвердило гибель трех работников рудника на полуострове Таймыр, заверив, что обрушения горных пород не было.

«На руднике "Таймырский", на отметке 1345, обнаружены три человека без признаков жизни. Обрушения не было», – цитирует 22 октября заявление МЧС РИА Новости.

Погибших обнаружили другие рабочие. Причины произошедшего до сих пор не ясны.





Силы МЧС для дальнейших работ на руднике «Таймырский» привлекаться не будут.

Ранее горно-металлургическая компания «Норникель» подтвердила гибель троих сотрудников на руднике, не раскрыв при этом детали произошедшего.