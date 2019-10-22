Пиратские сайты KinoGo и «ГидОнлайн» лишили серверов с фильмами и сериалами. Блокировки добились правообладатели в Нидерландах

Отключения стримингового плеера Moonwalk добились правообладатели в Нидерландах. Moonwalk хорошо известен российским пиратам, его использовали 80% сайтов в рунете с нелегальным контентом.

Как пишет VC.ru со ссылкой на издание TorrentFreak 22 октября, фонду защиты авторских прав в Нидерландах удалось добиться отключения серверов и изъятия данных трёх нидерландских и двух зарубежных компаний, в которых обслуживался Moonwalk.

По информации правообладателей, плеер использовали около 80% пиратских сайтов в рунете, среди них — HDrezka, KinoGo, «ГидОнлайн». На 50 самых популярных ресурсов заходили почти 90 млн уникальных посетителей. После отключения серверов плеер перестал загружаться.

Владельцы Moonwalk зарабатывали за счёт рекламы, встроенной в плеер, — чаще всего это были ролики нелегальных онлайн-казино. Сейчас на сайте Moonwalk.cc написано, что плеер «никогда не заработает снова».





Собственники Moonwalk неизвестны. На начало 2019 года в сервисе было 26 тысяч фильмов и 10 тысяч сериалов.