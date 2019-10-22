После выходных петербуржцам обещают «зимние условия» и снег. Это значит — поплывём

К началу следующей недели в Петербурге ждут «настоящий» первый снег: температура опустится до 0 градусов, возникнет вероятность того, что «наступят зимние условия».

Как 22 октября сообщил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов, хотя зима получится недлинной и временной, снег, скорее всего, будет «сухим», а не мокрым, как раньше. Ночами похолодает до минусовых температур.

– Понятно, что город будет плавать, таять, что будет слякоть днём, но вероятность снега есть, – подчеркнул Колесов.

По его словам, назвать точную дату прихода зимы пока невозможно, потому как циклоны идут, всё меняют, но грядущее похолодание «не отменяется».





Теплу в районе +10 градусов петербуржцев призывают радоваться до конца этой недели. До уик-энда погода останется стабильной, возможны небольшие дожди.

Ранее снег в Северной столице прогнозировали уже не раз, но он был мимолетным, тая за минуты.