Это невозможно: владельцы Instagram расследуют масштабную утечку, в которую не верят

Компания Facebook, которая владеет Instagram, сообщила, что расследует возможную масштабную утечку. База данных пользователей соцсети появилась в сети.

«Мы начали расследование, касающееся этой базы данных на прошлой неделе. На данном этапе мы считаем, что доступ к персональной информации не был получен. Способ скрапинга (извлечения данных), который был использован для сбора данных, уже невозможен после изменений, которые мы внесли ранее в этом году. Мы продолжим работу по обнаружению и прекращению скрапинга нашего сервиса для обеспечения безопасности данных людей», – цитирует 22 октября RNS представителя Facebook Стефани Отвей.

Ранее компании по кибербезопасности DeviceLock сообщила, что мошенники выставили на продажу за примерно 22 тысячи долларов базу данных из 20 миллионов аккаунтов, из которых 20 тысяч записей находятся в открытом доступе, в том числе ники пользователей, описания профилей, электронные почты и мобильные телефоны.



