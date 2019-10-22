Контрразведка Украины задержала замминистра экономики страны времен Порошенко по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины задержала замминистра экономики страны времен Порошенко по подозрению в госизмене, об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Уточняется, что само задержание состоялось накануне в киевском аэропорту "Борисполь", когда экс-чиновник собирался бежать из страны. Контрразведка не раскрывает имени задержанного, но издание "Цензор.нет" сообщает о том, что речь идёт о Юрии Бровченко. Он занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли Украины с июля 2016-го по сентябрь 2019 года. До назначения на должность направлял работу мобилизационного подразделения в государственном концерне "Укроборонпром".

Бывшему чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что высокое должностное лицо министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компании «Артем» действовали вопреки интересам Украины, в пользу зарубежной компании.

«Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Между тем иностранная компания оборудование в Украину не поставляла. Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии», – отметили в ведомстве.



