Сибиряк дважды наехал на женщину. Сначала сбежал пассажир, потом он сам

Сотрудники ГИБДД города Ангарска (Иркутская область) разыскали водителя, который накануне совершил наезд на женщину и скрылся с места происшествия. Об этом 22 октября сообщает областное ГУ МВД.

Само ДТП случилось утром 21 октября в одном из дворов микрорайона № 6. 64-летняя местная жительница, по данным полиции, госпитализирована с переломами и другими травмами. На записи камеры наружного наблюдения видно, как после первого наезда из праворульной «Сузуки Свифт» вышел пассажир и, не посмотрев на сбитую женщину, удалился. Затем водитель догадался сдать назад, чтобы освободить человека, и, тронувшись, совершил второй наезд. Видео выложено, в частности, в паблике «ДТП 38RUS Иркутск» «ВКонтакте».

За укатившим Suzuki поехал водитель стоявшего на парковке «Ниссана Кашкая». Его жена рассказывает, что он вызвал ДПС и сообщил данные машины нарушителя, она же выскочила и сразу вызвала скорую. «В машине была моя дочь, которая стала свидетелем, ей потребовалась помощь психолога», – цитирует слова женщины иркутская «Комсомолка».





«Благодаря информации, полученной от очевидцев, а также кадрам наружного видеонаблюдения предполагаемый виновник был оперативно установлен и в последующем задержан полицией, – отмечается в сообщении ГУ МВД. – Для определения наличия либо отсутствия у него состояния опьянения назначены необходимые исследования».

Водитель – 34-летний нигде не работающий мужчина – по решению суда помещён под административный арест на 15 суток. Автомобиль изъят и находится на специализированной стоянке. По факту ДТП проводится доследственная проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.





По данным «КП», у пострадавшей пенсионерки зафиксированы переломы голени и таза. Её выздоровления ждут дочь и четверо внуков.

Похожее ДТП произошло на днях в Петербурге и тоже попало на видео: во дворе автоцентра «Порше Кайен» наехал на женщину.