Задержанных за щёлканьем семечек у Вечного огня в Волгограде не нашли среди контрактников

Приезжие из Дагестана, задержанные у Вечного огня в центре Волгограда, не служат по контракту в российской армии. Об этом «Фонтанке» заявили Южном военном округе 22 октября.

«Проверочными мероприятиями установлено, что задержанные нарушители общественного порядка не являются военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации», — прокомментировали в пресс-службе.

Накануне сотрудники полиции обратили внимание на двух мужчин, сидящих на корточках и щёлкающих семечки у Вечного огня в Волгограде. Шелуху приятели кидали в пламя. Местные СМИ писали, что задержанные приехали из Дагестана и якобы служат в армии по контракту.



