«Норникель»: Трое рабочих погибли в аварии на Таймырском руднике

Российская горно-металлургическая компания «Норникель» заявила, что в результате ЧП на руднике пострадали несколько сотрудников.

«В результате аварии, произошедшей 22 октября 2019 года пострадали несколько человек. По предварительным данным, погибло три человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы», – говорится в опубликованном 22 октября заявлении компании.

«Норникель» начал собственное расследование в связи с ЧП. Подробности произошедшего не раскрываются.



