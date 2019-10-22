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23.10.2019 18:00
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Лифт в малоэтажке: добро пожаловать в комфорт

В дореволюционных доходных домах лифты не устанавливались – слишком дорогим они были удовольствием. В пятиэтажках советского периода лифты, считалось, необязательны. И если в старом фонде в процессе капитального ремонта это средство передвижения постепенно появляется, то у жителей типовых относительно невысоких построек позднего периода альтернативы нет – только лестница.

Лифт в малоэтажке: добро пожаловать в комфорт

shutterstock.com

На подъёме

В современном жилом фонде высотки вытесняют малоэтажные дома. Невысокие многоквартирные дома сейчас строят редко и лифты в них – явление нетипичное. Приятное исключение – ЖК «Образцовые кварталы» на «Царскосельских холмах», где строительная компания «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории. В этих новостройках всё предусмотрено для комфортной жизни: индивидуальное отопление по технологии «тёплый водяной пол», собственные газовые котельные, панорамные окна, эргономичные планировки с объединёнными кухнями-гостиными, бесшумные лифты. Застройщик в своих объектах применяет оборудование швейцарской компании.

Немного истории

Археологи находят упоминания о первых подъёмных механизмах со времён античности. В Российской империи лифты появились в Царском Селе и подмосковной усадьбе Кусково в XVIII веке. Известно, что Екатерина II не любила лестницы. По этой причине Чарльз Камерон из Висячего сада сделал пологий спуск в Екатерининский парк, впоследствии названный Пандусом. Во дворце для императрицы знаменитый русский изобретатель Кулибин устроил «подъемно-спусковые кресла». Долгое время приспособления, поднимающие и опускающие господ с одного этажа на другой, приводились в движение мускульной силой людей или животных. В 1800 году один американский шахтопромышленник применил для работы лифта паровую машину. Спустя еще полвека был изобретен первый гидравлический лифт, а в 1880 году в Германии появился электрический лифтовой механизм. Увеличивалась и скорость движения лифта. В небоскрёбах они перевозят людей со скоростью около 10 м/с, а лифт-рекордсмен способен развивать скорость до 20,5 м/с.

Всё удобнее и безопаснее

Важными открытиями, сформировавшими концепцию безопасного устройства, стали ловители и ограничители скорости. Они появились в конце XIX века. В первых лифтах пассажиров сопровождал лифтёр. Устройство не могло автоматически останавливаться на заданном этаже, лифтёр вручную регулировал направление и скорость движения. Лифт останавливался и запускался с помощью специальных рычагов. От профессионализма лифтёра зависела плавность движения и остановка на одном уровне с полом этажа. Сейчас производители лифтов соревнуются между собой в создании максимального комфорта для пассажиров. В лифтах швейцарской марки пол кабины при остановке идеально совмещается с полом этажа. Благодаря приводным ремням кабина передвигается тихо и плавно, а в случае отключения электричества лифт доставит пассажиров на ближайший этаж. Визитной карточкой производителя является низкий уровень энергопотребления – для жителей дома это означает экономию на оплате общедомовых услуг.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Хорошо ехать

Далеко не все хотят квартиру в небоскрёбе. Многие горожане, имея опыт жизни в высотках в районах плотной застройки, присматривают себе новое жильё ближе к природе. На эту потребность ориентируется застройщик «Терминал-Ресурс»: хотите жить с городским комфортом, но без шума и суеты? Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе возводятся специально для вас. Здесь, на «Царскосельских холмах», всё на высоте: и местоположение – выше уровня моря на 50 метров, и качество строительства. Уютные благоустроенные дворы с зелёными насаждениями, детскими и спортивными площадками, просторными парковками продуманы специально для семей с детьми. Важной особенностью этих малоэтажек являются лифты. Даже небольшая лестница может стать препятствием для маломобильного и пожилого человека, ребёнка и взрослого с тяжёлыми сумками, родителя с коляской и подростка с велосипедом. Поэтому лифты в «Образцовых кварталах» забирают пассажиров с нулевого уровня. Это и называется «доступной средой» – когда каждый житель свободен в передвижении.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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