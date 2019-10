Twitter «Лейпцига»: Завтра мы победим «Зенит»

Пресс-служба «Лейпцига» в Twitter предположила, что команде удастся завтра победить «Зенит» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Наши последние семь результатов в Лиге чемпионов: поражение, победа, поражение, победа, поражение, победа, поражение, — говорится в сообщении. — Думаю, в таком случае мы должны победить».

Our last 7 results in the Champions League:

? ? ? ? ? ? ?

Guess we're due a win tomorrow then ????

?? #DieRotenBullen #UCL #RBLZEN pic.twitter.com/9nfkCxj5jz

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 22. Oktober 2019