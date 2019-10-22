По Петербургу поедет португальский электробус, каких не видывали в России

На улицы Санкт-Петербурга в ноябре выйдет новый электрический автобус, каких в России ещё не видели. На очереди ещё одна модель, созданная специально под городские условия.

Как сообщили «Фонтанке» 22 октября в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», предприятие подписало договор о сотрудничестве с компанией Caetanobus, ведущим производителем автобусов в Португалии, на выставке Busworld, которая проходит сейчас в Брюсселе. Продукт этой компании, представленный на экспозиции, решено протестировать в Петербурге.

Электробус e.City Gold пока один, в ноябре он выйдет на маршрут – какой именно, решится в ближайшее время. Автобус с эффектным дизайном и вместимостью до 87 пассажиров, как заявляет производитель, способен преодолеть на одной зарядке до 300 километров. Санкт-Петербург станет первым городом России, где будет протестирована новинка.





«Пассажиравтотранс» ежегодно тестирует автобусы российских и зарубежных производителей, чтобы сформировать требования для будущих закупок, отмечают в пресс-службе. Так, в августе «Пассажиравтотранс» принял на испытания автобусы из Вологды и Германии.

Кроме того, предприятие заключило договор с мировым производителем Iveco о создании совместной группы для разработки общественного транспорта конкретно под требования Петербурга – двухсекционного электробуса особо большого класса. За основу будет взята вот такая модель, представленная на выставке в Брюсселе.

В Петербурге с марта 2019 года работают 10 автобусов с электрическим двигателем.