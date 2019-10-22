В Тихвинской администрации идет обыск. Полицию интересует поваленный лес

Экономическая полиция пришла с обыском в администрацию Тихвинского района Ленобласти днем 22 октября. Ее интересует комитет по строительству.

По информации издания 47news, сотрудники правоохранительных органов начали оперативные мероприятия во властных коридорах после возбуждённого уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений группой лиц с ущербом в особо крупном размере. Но интересуют полицейских муниципальные контракты на реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры. В частности, договор на восстановление моста через реку Шижня в Коськовском поселении. Якобы ущерб лесу нанесён во время производства работ.



