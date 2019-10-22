Умер член петербургской избирательной комиссии от КПРФ Николай Левшин

Член петербургской избирательной комиссии от КПРФ Николай Левшин скончался 22 октября. Об этом "Фонтанке" сообщила лидер регионального отделения партии Ольга Ходунова.

"Это тяжелейшая утрата для городской партийной организации. Все произошло неожиданно. Николай Николаевич многие годы с нами работал, активно защищал права горожан", – сказала она. По ее словам, накануне члена комиссии госпитализировали, предварительная причина смерти – проблемы с сердцем.

Николай Левшин родился в 1968 году. С 2016 года он работал помощником депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бортко. В городском отделении партии Левшин возглавлял юридическую службу. В состав петербургского избиркома партия делегировала его в 2017 году. Кто займет место Николая Левшина в комиссии, пока неизвестно.



