ГК «Ленстройтрест» – партнер бизнес-завтрака, посвященного итогам перехода к проектному финансированию

ГК «Ленстройтрест» выступит партнером бизнес-завтрака «Первые итоги работы в условиях отказа от долевого строительства и перехода к проектному финансированию. Опыт взаимодействия банков и застройщиков», который пройдет 29 октября в рамках конкурса «Доверие потребителя».

Эксперты обсудят опыт перехода на новую схему привлечения средств девелоперов Петербурга и Ленинградской области и влияние изменений на стоимость строительства.

Как изменился состав застройщиков после принятия новых правил? Что ждет объекты, не получившие проектного финансирования, и в каких случаях банки отказываются кредитовать строящиеся объекты? На все эти и другие вопросы постараются найти ответы профессионалы рынка недвижимости на предстоящем деловом мероприятии.

В повестке так же озвучены такие немаловажные темы, как изменение доли крупных девелоперов, возводящих жилье в регионе, и риски оттока застройщиков из города и области.

В бизнес-завтраке примут участие представители органов исполнительной власти, крупнейшие застройщики и банки Санкт-Петербурга, руководители профильных общественных объединений.

Напомним, ГК «Ленстройтрест» является действующим победителем престижной премии «Доверие Потребителя». В конце 2018 года «Ленстройтрест» был удостоен звания «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Имена победителей 2019 года станут известны в декабре.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»