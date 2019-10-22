Школьникам предложат поступать в вузы онлайн. В пилотном проекте участвуют более 50 университетов

Более полусотни российских вузов примут участие в проекте по зачислению студентов онлайн. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколково 22 октября.

«Мы уже работаем над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было через интернет. Отобрано более полусотни высших учебных заведений для этого проекта», — цитирует главу правительства ТАСС.

По планам Минобрнауки, оформление документов для поступления во все российские вузы в режиме онлайн станет доступным для абитуриентов к концу 2024 года. Сервис будет работать на базе сайта госуслуг. Тестирование планируют провести в течение приемных кампаний 2020/2021 и 2021/2022 годов. С 2022 года сервис будет внедряться по всей России.



