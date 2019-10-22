Вооруженный мужчина угнал скорую в Осло и сбил людей. Полиции пришлось стрелять

В Норвегии полицейские со стрельбой задерживали угонщика скорой помощи. Мужчина успел сбить несколько пешеходов, среди пострадавших – ребенок.

Инцидент произошел в Осло во вторник, 22 октября. Вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил несколько человек, сообщает Reuters со ссылкой на норвежскую полицию. По информации издания Mirror, среди пострадавших есть ребенок.

В настоящее время угонщик задержан. Правоохранителям пришлось применить оружие, но подозреваемый не был серьезно ранен, говорится в заявлении полиции. По данным Mirror, на мужчине были военные штаны, камуфляжная куртка и защитный жилет. В полиции отказались комментировать, рассматривается ли этот инцидент как преднамеренное нападение.

О количестве пострадавших также не сообщается. В комментарии к видео с места происшествия, опубликованном на канале Qeex на Youtube, говорится, что в больницу увезли женщину с ребенком, а также что под колеса едва не попала пожилая пара.



