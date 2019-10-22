Простите за красную икру и кризис: единоросску заставили публично извиняться за роскошное фото из холодильника

Заместитель председателя общественной палаты Мурманской области и председатель регионального совета сторонников «Единой России» Юлия Величко вынуждена была оправдываться за забитый икрой холодильник.

На днях она опубликовала у себя в Instagram фото холодильника, набитого банками красной икры. И дополнила картину подписью: «Кризис?! Нее, не слышали! Вот, немного накатала баночек — запасы на зиму». Негатив от журналистов и пользователей соцсетей не заставил себя долго ждать.

Недоброжелателям Величко заявила, что холодильник с икрой вообще не её. И разместила фото с открытой дверцей уже якобы собственной морозильной машины, со скромным содержимым. Но это не помогло. В итоге оба поста отправились в корзину. И появился третий — с извинениями.

«Уважаемые земляки, я приношу свои извинения за фото с банками икры! Это была неуместная шутка, вызвавшая ненужный ажиотаж!» – написала Величко.





Юлия Величко родилась 25 июля 1976 года в года в Мурманске. В 2004 году окончила Санкт-Петербургский институт психологии и социальной работы по специальности «Социальная работа», в 2012 году – Академию труда и социальных отношений по специальности «Управление персоналом». С 17 марта 2017 года – член Общественной палаты РФ. С февраля 2019 года – заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области. С апреля 2019 года – член Центрального совета сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия».