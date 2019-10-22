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Общество
22.10.2019 16:14
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«Водную академию» вымыло из тарифов. Что случилось с вузом на базе Водоканала

Миллиард рублей, 60 студентов и 0 аккредитаций Минобрнауки. Водоканал не воспитал себе сотрудников по этой схеме; за следующий набор (если он будет) горожан платить не заставят.

«Водную академию» вымыло из тарифов. Что случилось с вузом на базе Водоканала

Церемония открытия Водной академии//портал Администрации Санкт-Петербурга

Открытие вуза «Водная академия» в 2018 году проходило с помпой.  Как говорится, были все, поздравления слали главы федеральных министерств. «Я думаю, что академия будет одним из лучших учебных заведений не только в нашем городе, но и во всей стране», – заглянул в будущее тогда еще полпред президента Александр Беглов. Экс-губернатор Георгий Полтавченко сообщил, что открыть вуз именно на базе Водоканала «сам Бог велел». «Вот что могут ответственные люди, которые переживают за город, его коммунальное хозяйство», – жизнеутверждающе подытожил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. 

«1 сентября 2018 года академия открыла двери для своих первых студентов и начала подготовку нового поколения профессионалов водной отрасли», – говорится в рубрике «История» на сайте учреждения. Это, собственно, последняя фраза в разделе. 

Нельзя сказать, чтобы после этого в академии ничего не происходило. Обучение по программе "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура" началось; в начале 2019 года Василий Кудин уступил место ректора Анатолию Кинебасу, а вуз подал на аккредитацию в Минобразования и науки для того, чтобы выдавать студентам дипломы государственного образца. Аккредитацию он не получил, но, как рассказали «Фонтанке» преподаватели, они все еще рассчитывали на второй шанс. Летом вышло два приказа — о приостановлении деятельности вуза в части высшего образования и о непродлении трудовых договоров с сотрудниками. В августе снова сменился ректор, им стала Ольга Коротеева. Через месяц более 10 преподавателей покинули учреждение. 

«Попытка прохождения академией государственной аккредитации образовательной деятельности в 2019 году не увенчалась успехом, и, как следствие, учебное заведение не имеет возможности обучать студентов с последующей выдачей дипломов государственного образца, – подтверждают в Водоканале. – Ввиду этого срочные трудовые договоры с преподавателями продлены не были. Об этом их уведомили за два месяца до срока истечения договора, чтобы у них была возможность и время найти работу к новому учебному году». 


В академии обучались 27 студентов по очной форме (все — целевики, за которых платил Водоканал) и 28 – по заочной (целевиков около половины). На основании личных заявлений их перевели в Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, говорят в Водоканале. Макаровка как раз ликвидные дипломы выдавать может, но никакого профильного «водоканального» образования там нет: студентов перевели на «государственное и муниципальное управление». По данным «Фонтанки», туда ушли 26 очников и пятеро заочников. Еще часть оказалась в ГАСУ, кто-то не определился.  

Насколько искренне энергетический блок досадует из-за отказа в аккредитации – большой вопрос. Распоряжение о ее проведении появилось 29 января, времени давали до 19 марта. В этот период уместилось рождение новой реальности Водоканала. В феврале 2019 года недавно назначенный вице-губернатор Максим Шаскольский провел заседание межведомственной комиссии по отопительному сезону. Вопреки традиции не в здании предприятия на Таврической, а в «Невской ратуше». Прямо по ходу чиновник сообщил, что передает в правоохранительные органы отчет Контрольно-счетной палаты по деятельности предприятия. Не в первый раз — один заход к силовикам этот документ уже делал, но без последствий.  

«Водной академии» в этом отчете уделена целая глава. В основном речь идет о реконструкции здания в Чернорецком переулке (это главный актив учреждения), которой занимался постоянный подрядчик Водоканала «Навигатор-СБС», принадлежащий бывшему вице-губернатору Олегу Виролайнену. Мелочи вроде строительства без разрешений оставим за скобками, но выборочная проверка показала завышение сметной стоимости на 138 млн рублей, или на 16,7% от цены контракта: за счет коэффициентов на работу в стесненных условиях и в вечернее время, повторного учета затрат на временные сооружения, включения расходов на сервисную поддержку оборудования, завышенного объема «инъектирования кирпичных стен». Были вопросы и к проектно-изыскательским контрактам. Водоканал в ответ показал переписку с подрядчиком с требованием вернуть часть средств и допсоглашение об изменении стоимости, однако аудиторы не увидели соответствующих изменений в бухгалтерском учете предприятия. 

КСП решила, что, несмотря на сложное финансовое состояние, Водоканал потратил более миллиарда на академию: 913 млн — на проект и реконструкцию здания, безвозмездно переданного учреждению, 48 млн — на мультимедийную систему, под 20 млн — на коммунальные услуги, закупку мебели, инвентаря и зарплаты сотрудникам. 

На предприятии «Фонтанке» подтвердили, что затраты предприятия на организацию деятельности и ввод основного здания в Чернорецком переулке составили порядка миллиарда рублей. Ежегодное содержание – еще порядка 65 млн рублей, причем деньги выплачивались из тарифной выручки. 

На том же февральском совещании Шаскольский заявил, что намерен пересмотреть структуру расходов Водоканала с тем, чтобы остановить рост тарифов. Вскоре был уволен гендиректор предприятия Евгений Целиков, а летом электорально ёмкая тема ЖКХ зазвучала в полный голос. Флагманом стал как раз Водоканал: его разгрузили от лишних контрактов на поставку электроэнергии и на страхование, необходимая валовая выручка похудела на 650 млн рублей, и тарифы летом выросли не на 7% и 8% для населения и предприятий, а на 3,2% и 3,7%. Без последствий эта чистка не обошлась: недавно Водоканал подал иск к своему бывшему поставщику электроэнергии «Развитие и инвестиции» на 2 млрд рублей, а в ответ получил требование 7,8 млрд. 

Остается только гадать, что бы Водоканал под пристальным взглядом администрации стал делать, если бы вуз аккредитацию все же прошел. Теперь же предприятие может с облегчением сказать, что закрытие образовательной программы является «продолжением взятого курса на исключение необоснованных затрат предприятия и снижение тарифной нагрузки на жителей и предприятия Санкт-Петербурга». К слову о неоправданных тратах: Водоканал, как честный человек, продолжает оплачивать обучение своих бывших студентов в Макаровке, хотя теперь это не "целевики" предприятия.


При этом еще до получения вузовской лицензии академия начала обучать слушателей по программам повышения квалификации с выдачей сертификатов. Как сообщили в Водоканале, на данный момент Смольный рассматривает различные варианты развития учреждения. Чиновники называют три основных условия: имущественный комплекс остается в собственности города; продолжается образовательная деятельность (в будущем возможно и высшее образование, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства); академия должна стать самоокупаемой и не зависеть от тарифных источников финансирования.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

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