Северо-Западный региональный центр концерна «Алмаз – Антей» выставил на продажу объект на Васильевском острове

Фото: Пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"

«Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз – Антей» в рамках программы вывода промышленных предприятий из центра города, выставил на продажу объект недвижимости на Васильевском острове.

Земельный участок и комплекс зданий находятся неподалеку от метро «Приморская», в хорошей транспортной доступности, и соседствуют с «Ленэкспо». В непосредственной близости от объекта проходит главная водная артерия Санкт-Петербурга – Финский залив. Адрес участка: г. Санкт – Петербург, Наличная ул., д. 20, лит. В, Шкиперский проток, д.19.

В состав объекта входят комплекс зданий «сталинской» постройки общей площадью 80 706,3 кв.м с колоннами на внешнем фасаде , внутренним двором с садом. Общая площадь земельных участков — 120 198 кв.м.

По генплану города, участок находится в зоне, предназначенной для размещения объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов с включением объектов инженерной инфраструктуры.

Согласно «Карте границ зон охраны объектов культурного наследия» в составе ГП Санкт-Петербурга, территория объекта находится в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности в составе зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в исторически сложившихся центральных районах.

Ранее здесь располагалось одно из ведущих предприятий СЗРЦ – АО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» (АО «ВНИИРА»). Перенос промышленных предприятий освободит более 48 га земельных участков, в том числе в историческом центре города, которые могут быть использованы для реализации общественно значимых проектов.

9 октября 2019 года стартовал аукцион по продаже объекта. Ориентировочная дата окончания аукциона – 11 ноября 2019 года. Подробную информацию можно получить здесь.

Координаты для связи: тел. 8 (812) 363-92-22, e-mail: property@dsszrc.ru

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