«Ограничиваем права граждан». Учёт зависимых от компьютерных игр россиян упёрся в права человека

Законопроект Минфина, который разрешает гражданам сообщать о проблемах с игроманией и зависимостью от компьютера, забуксовал в правовых вопросах. Создание реестра людей с повреждённой цифровой реальностью психикой пока откладывается. Об этом 22 октября рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Про реестр игроманов... там у нас проблема. Нам сказали, что мы ограничиваем права граждан. Юристы написали. Поэтому будем сейчас из этого юридического казуса как-то выходить. Будем думать. Нам юристы написали, что мы не можем гражданам разрешить самим на себя накладывать такие ограничения, что это противоречит их базовым правам и свободам», — цитирует высокопоставленного чиновника кабмина RNS.

Заместитель Антона Силуанова отметил, что сейчас предложение вести специальный реестр игроманов «разошлось по разным ведомствам», то есть проходит необходимые согласования не только у юристов.

Ранее Минфин опубликовал для общественного обсуждения поправки в закон о регулировании азартных игр. Документом предлагается создать перечень игроманов на основе заявлений граждан, страдающих зависимостью от азартных игр.





«Не допускается прием ставок (интерактивных ставок) организатором азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах от физических лиц, включенных в перечень физических лиц, имеющих пристрастие к азартным играм», – говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, предложение вводит инструмент ограничения максимальной суммы ставки. Удалить себя из реестра гражданин, страдающий игроманией, сможет, лишь написав соответствующее заявление.