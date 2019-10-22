«За этим будущее». Дмитрий Медведев знает, чем закончатся эксперименты с электронным голосованием

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что электронное голосование на выборах будет легализовано не только в формате эксперимента. Заявление прозвучало на форуме «Открытые инновации».

«Если мы доживем до того момента, когда у нас будет электронное голосование, а, собственно, уже пилотные проекты на эту тему реализуются, там есть разные оценки, но тем не менее очевидно – все равно так или иначе за этим будущее, то естественно, что система должна быть защищена от влияния извне», – цитирует по вторник, 22 октября, главу правительства RNS.

В то же время Медведев оговорился, что вопрос обеспечения тайны голосования, несмотря на необходимые объёмы защиты и приватности, пока остаётся без ответа.

8 сентября 2019 года, в единый день голосования, впервые был проведён эксперимент по дистанционному электронному волеизъявлению в России. Пилотным регионом стала Москва. После выборов глава ЦИУ Элла Памфилова указала на то, что выявленные нарушения пока не позволяют распространить систему на всю страну. Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым заявлял, что готов обсуждать дальнейшие перемены в избирательном законодательстве.

«Это живой организм, и мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что нужно по ходу дела поправить, что усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на благо народа России», – сказал Путин 17 сентября.



