Правительство верит в твёрдую гречку. За полтора года цены сельхозпроизводителей выросли в два раза, но не побили рекордов трёхлетней давности

Ситуация на рынке гречневой крупы в России стабильна, несмотря на незначительный рост оптовых цен. Так полагают в Минсельхозе, сообщает 22 октября RNS со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минсельхозе напомнили, что из-за рекордного урожая в 2017 году цены сельхозпроизводителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. «Средняя максимальная цена 25,9 рубля за кг зафиксирована в январе 2017 года, а в апреле 2018 года средняя минимальная цена у производителей была 6,2 рубля за кг», – добавили в министерстве.

Сейчас, по данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей составляет 13,6 рубля за килограмм крупы. Это свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет и позволит производителям вернуться к рентабельности, считают в Минсельхозе.

Прогноз урожая гречихи в 2019 году ожидается около 750 тысяч тонн, что на уровне среднемноголетних показателей, отмечают в Минсельхозе.





О том, что цены на гречневую крупу на полках магазинов вскоре начнут расти, ранее сообщили участники продовольственного рынка Петербурга. По словам ретейлеров, за последние два месяца они получили от своих поставщиков уже два письма о повышении закупочной стоимости. В среднем продукция должна подорожать на 15-20%, но в некоторых случаях суммарное повышение достигает 50%. В своих письмах производители и дистрибьюторы ссылаются на дефицит на рынке сырья из-за сокращения посевных площадей и низкой урожайности.

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы ранее сообщило, что не видит оснований для паники по поводу роста цен на гречневую крупу. «Безответственные заявления в СМИ нацелены на создание панических настроений среди потребителей и повышение спроса на гречневую крупу, как это было в 2014 году», – приводит пресс-служба слова врио руководителя антимонопольного органа Вячеслава Тукаева.