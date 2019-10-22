«Свинка Пеппа» забрала у российских бизнесменов 20 тысяч долларов. Ранее предприниматели нелегально заработали на мультяшном пятачке

Компенсацию за нарушение прав на товарный знак «Свинка Пеппа» Арбитражный суд Воронежской области оценил в $20 тысяч. Зарегистрированная в городе Орле сеть продовольственных гипермаркетов обязана выплатить около полутора миллионов рублей британской Entertainment One UK Ltd, сообщает 22 октября «Интерфакс».

Правообладатель «Свинки Пеппы» обратился за помощью к российскому правосудию в сентябре 2019 года.

«В качестве доказательства нарушения истец представил суду фотографии товара, чек на его приобретение, видеозапись процесса приобретения спорного товара и непосредственно сам приобретенный у ответчика товар», – цитирует агентство текст судебного решения.

Чем конкретно воронежская «Свинка Пеппа» не устроила британцев, не уточняется. Однако онлайн-магазины активно предлагают к приобретению китайские копии оригинальных игрушек и продуктов, скопированных с этой уроженки Туманного Альбиона.





Наказанные за нелегальное использование «Свинки Пеппы» бизнесмены управляют продовольственными гипермаркетами в Курской, Воронежской, Брянской, Орловской, Липецкой, Калужской, Тамбовской, Смоленской и Тульской областях.

В августе изначальный мультяшный вариант «Свинки Пеппы» оценивался в 4 миллиарда долларов США. Именно за такую сумму канадская Entertainment One купила популярный мультсериал.