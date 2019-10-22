«Мост глупости» – теперь на Южном шоссе. С аналогичным «Консервным ножом» в США поступили радикально

Мост на Южном шоссе, около станции «Сортировочная», впору называть новым «мостом глупости». Четвёртый раз за месяц очевидцы сообщают о не прошедших под ним «Газелях».

Застрявший грузовик собрал пробку на шоссе 22 октября, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В итоге его сдвинули к тротуару, и транспорт пошёл.





Мост на Южном шоссе, входящий в список собратьев «моста глупости», состоит из двух частей, и высокий транспорт часто застревает именно под второй преградой, которая немного ниже первой. Именно он первым из «коллег» открыл счёт в 2019 году, а в октябре под ним красиво вставали уже три «Газели», причём в последнем случае был подан завтрак.

Вчера вечером, напомним, «отметился» ограничитель высоты на подъезде к «Меге» в Кудрово: его снесла бетономешалка. Сам «мост глупости» с Софийской в последнее время не проявляет активности – после целого ряда мер по снижению аварийности.

Тем временем журнал «За рулём», а вслед за ним и твиттер «моста глупости» рассказывают о заокеанском коллеге – железнодорожном мосте в Дареме (штат Северная Каролина, США). Он получил прозвище «Консервный нож», так как эффектно срезает грузовикам крыши, у него есть свой сайт и YouTube-канал.

«Консервный нож» оборудован датчиками, определяющими высоту транспортных средств, и светофорами, которые загораются красным светом, если к мосту приближается негабаритный грузовик. Но водители не обращают внимания ни на знаки, ни на светофоры. В итоге местные власти приняли решение поднять мост на необходимую высоту. Работы планируется завершить к 5 ноября этого года, они обойдутся в 500 тысяч долларов.