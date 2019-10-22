Сидели на корточках и щёлкали семечки. В Волгограде задержали контрактников из Дагестана, бросавших шелуху в Вечный огонь

Двоих военных задержали в центре Волгограда. Приехавшие из Дагестана контрактники грелись у Вечного огня и вели беседу за семечками.

Как сообщает местное издание V1.ru 22 октября, сотрудники полиции задержали двух военнослужащих на Аллее Героев накануне. «Они сидели на корточках рядом с Вечным огнём, грелись и щелкали семечки. Шелуху бросали в Вечный огонь», — рассказали в региональном УМВД.

Задержанные приехали из Дагестана и служат в Волгограде по контракту. Собранные материалы полицейские передадут в военную прокуратуру, где действиям контрактников дадут правовую оценку. Вероятно, им грозит административное наказание.



