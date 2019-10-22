Происшествия
В посольстве Ирана признали гибель дочери главы дипмиссии в Москве. Это было не самоубийство
28-летняя дочь посла главы иранской дипломатической миссии Мехди Санаи действительно скончалась в Москве, признали в посольстве. Но уточнили, что Арефех Санаи не совершала самоубийство, которое ей приписали анонимные Telegram-каналы и ряд российских СМИ.
«Она умерла накануне, но это был сердечный приступ, не самоубийство», — сообщили 22 октября РИА Новости в дипмиссии. Позже сама дипмиссия в Twitter сообщила о том, что девушка скончалась от инсульта.
— IRANinRUSSIA (@IRANinRUSSIA) 22. Oktober 2019
Появившуюся информацию о том, что девушка, которая приехала в Россию четыре месяца назад и наблюдалась у психолога, совершила суицид в центре города, дипломаты в комментарии РБК назвали провокацией.