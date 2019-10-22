Невесёлая пенсия. Сотрудница почты призналась, что выдавала пенсии купюрами «Банка приколов»

Сотрудница «Почты России» в Волгоградской области выдавала пенсии поддельными банкнотами, сообщает 22 октября «Интерфакс».

В середине октября 85-летний пенсионер города Михайловка сообщил в правоохранительные органы, что 29-летняя сотрудница почты выдала ему 15 тысяч рублей ежемесячной пенсии купюрами «Банка приколов». Пенсионер заметил подмену, только когда пришёл в магазин за продуктами и попытался расплатиться фальшивками.

Почтальон была задержана и призналась в преступлении. Сотрудница «Почты России» рассказала, что таким же образом она ранее обманула 83-летнюю пенсионерку, присвоив её пенсию в 21 тысячу рублей. Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество».

Банкноты «Банка приколов» много лет используются злоумышленниками в обмане доверчивых граждан. Пять лет назад петербургская пенсионерка помогла преступникам «обналичить» их деньги, но в итоге вместо своих 400 000 рублей осталась с «прикольными» банкнотами. Аналогичным способом в 2015 году мошенники забрали больше миллиона у 77-летнего пенсионера в Петербурге. В 2016 году двое «беженцев с Украины» обманули билетами «Банка приколов» 83-летнюю пенсионерку на 800 тысяч рублей. В 2017 году по той же схеме лишился почти полумиллиона 88-летний пенсионер.



