Фигурант дела Кашина получил в Петербурге 8 лет за обиженного друга Турчака

В Петербурге вынесен приговор предполагаемому участнику покушения на журналиста Олега Кашина. Уроженец Ленинградской области Вячеслав Борисов отправлен в колонию строгого режима за эпизод с пытками друга Андрея Турчака.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 22 октября Санкт-Петербургский городской суд признал Борисова виновным в похищении гендиректора АО «Заслон» (бывший НТЦ «Завод Ленинец») Александра Горбунова.

Фигурант дела Кашина Вячеслав Борисов Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии строгого режима. Гражданский иск удовлетворен на 300 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба судов.





По мнению Следственного комитета, Вячеслав Борисов, работавший в службе безопасности петербургского холдинга «Ленинец», в ноябре 2010 года активно участвовал в покушении на убийство Олега Кашина. Журналист получил множественные переломы от ударов металлическим прутом.

Борисов и его коллеги заявляли, что заказ на Кашина поступил от Горбунова и что за работу они получили 3,3 млн рублей. Но так как спокойно себя не чувствовали, предполагая, что могут оказаться крайними в деле журналиста, в апреле 2014 года похитили шефа, чтобы выбить у него под камеру признание в организации покушения. Их план удался. Горбунова длительное время истязали, избивая и вводя инъекции медицинского препарата fontanka.ru/2014/07/28/026/. Он наговорил необходимое. Видеозапись была своеобразным гарантом безопасности.

Остальные участники похищения Горбунова получили реальные сроки летом 2018 года. Борисов находился в розыске, его задержали в мае 2019-го.

Предполагаемый организатор похищения Горбунова, бывший начальник службы безопасности «Ленинца» Александр Мешков, был заочно арестован в Петербурге две недели назад. Он уехал из России. Мешков утверждал, что в поисках Олега Кашина были заинтересованы Горбунов и его давний друг Андрей Турчак – экс-губернатор Псковской области и нынешний сенатор и секретарь генсовета «Единой России».